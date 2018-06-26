〈北部〉60歲台鐵宿舍夷平 蘇澳人心疼

2018-06-26

地方原爭取設文創聚落

〔記者江志雄／宜蘭報導〕有五十五年歷史的礁溪天主堂建築群，月初才無預警被拆，沒想到，興建一甲子的蘇澳台鐵舊宿舍也在一夕間被夷為平地；地方人士無奈痛批，原擬規劃的蘇澳文創聚落預定地毀於一旦；台鐵回應，基於安全考量才決定拆除。

蘇澳是早年北宜線鐵路終點，到花蓮旅客搭火車到此下車，改搭公車由蘇花公路南下，人潮絡繹不絕繁榮一時；台鐵當年員工眾多，在蘇澳火車站後方建宿舍，一九八○年北迴線通車後，旅客毋須中途轉車，蘇澳從絢爛歸於平淡，蘇澳台鐵舊宿舍雖非古蹟，卻是見證興盛時期的歷史軌跡。

「怎會這樣？」蘇澳台鐵舊宿舍為兩層樓連棟建築，坐落在蘇澳鎮蘇港路旁，鄰近蘇花改蘇澳隧道出入口，因交通方便，產權又屬台鐵所有，文化界原本希望移交地方使用，規劃為蘇澳文創聚落；不料，怪手三天前長驅直入，把整排舊宿舍打掉，六十年老屋走入歷史，讓許多人錯愕。

「書澳創聚197」創辦人曾壹靖表示，蘇澳台鐵舊宿舍見證蘇澳起落，具備設置文創聚落的條件，如今化為烏有，太可惜了；宜蘭縣議員邱嘉進服務處主任黃琇蓉認為，老屋搭配文創，吸引美學軟實力長駐，帶動年輕人回流，重啟蘇澳生機，這不是很好嗎？為何扼殺可利用的物件？

邱嘉進說，蘇澳台鐵舊宿舍閒置多年，他曾徵詢台鐵移撥地方使用可行性，台鐵回應若有相關計畫，願全力配合，沒想到地方力推文創聚落當下，舊宿舍火速被拆，不知在急什麼？

台鐵：老舊且有治安隱憂

台鐵宜蘭工務段解釋，蘇澳台鐵舊宿舍不具文資身分，因年久失修，常遭不明人士闖入，形成治安隱憂，考量安全問題才拆除，文化界想設文創聚落，台鐵若有其他合適空間，會與地方人士再做協商。