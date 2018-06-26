〈北部〉頭份道路凸又裂 民眾：如騎越野車

2018-06-26

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市東民路及信義路口，疑因道路老舊，加上附近大型卡車、貨車進出頻繁，導致路面輾壓凹凸不平，約五十公尺長的路面出現裂縫，且柏油路隆起約十公分高，汽機車行經時嚴重晃動「猶如騎越野車」，險象環生。頭份市公所表示，已依開口契約緊急發包，預計本週內動工改善，七月六日前完工。

東民及信義路口 50米長凹凸不平

近期有用路人反映，位於尚順育樂世界旁的東民路及信義路口路面嚴重隆起，高低落差達十餘公分，前陣子遇雨天，低窪處嚴重積水，汽車行駛經過更猶如開「越野車」，凹凸窟窿恐傷車，機車騎士更擔心若疾駛經該路段，遇到明顯高低落差恐打滑摔倒，透過地方民代陳情盼頭份市公所盡速改善。

頭份市公所前往勘查，研判是因該段道路使用已逾六、七年，加上附近新建案林立，許多大型施工車輛進進出出，以致路面難以受重，遭來回輾壓變形，近日更出現約五十公尺長的裂縫，柏油路面隆起，高低落差約達十公分。

公所：預計本週內動工改善

頭份市公所表示，若照既定流程由廠商估價後再發包，恐曠日廢時。由於該路段鄰近尚順商圈，平日車流量大，因此依開口契約先行發包派工，要求廠商盡速進場施作，預計本週內動工改善，七月六日前完工。