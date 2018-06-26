〈北部〉新竹市隆恩圳「去污」礫間工法動工

2018-06-26

經費1.5億元 設地下觀察廊道

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府進行隆恩圳水質淨化工程三部曲，其中「東勢大排水質淨化工程」昨天開工，將投入經費一．五億元，以礫間接觸曝氣方式淨化水質（簡稱礫間工法），可淨化七十五％的水污染物，同時會在淨化工程的公園用地上設置水質淨化地下觀察廊道，將做為學校、社區環境教育參觀之用，市長林智堅說，市府已在規畫隆恩圳藍帶景觀工程進階版工程，期許透過水質淨化，讓隆恩圳成為親水之圳。

林智堅：盼成為親水之圳

林智堅說，隆恩圳是竹市重要灌溉、民生用水渠道，但隨都市發展影響，上游段的東勢大排因中段匯集大量生活污水及事業廢水，水質受污染而劣化，影響隆恩圳兩岸環境品質，市府推動隆恩圳水質淨化工程三部曲，去年十月已完成灌排分離工程，而二部曲隆恩圳污水截流工程正在施作，三部曲東勢大排水質淨化工程動工後，將達到水質淨化目的。

未來可去除7成5的污染物

林智堅說，市府除已進行灌排分離，降低污染水質進到隆恩圳，也在進行污水截流工作，而最重要的是進行東勢大排淨水工程，透過礫間工法，污染物去除率可達七十五％，加上淨化槽體為地下化設施，未來完工後的地下觀察廊道，更可提供市民環境教育場所。

預計明年5月底完工

淨化工程昨天由環保署副署長詹順貴和市長林智堅等人共同動土，預計明年五月底完工，完工後，每天可處理隆恩圳一萬公噸污水，屆時隆恩圳不僅水質較乾淨，也能減少臭味。工務處表示，淨化水質工程位在公八公園內，佔地○．四公頃，完工後上方是公園綠地，下方則有觀察渠道，了解礫間工法的過程。