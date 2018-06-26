〈北部〉712龍潭—捷運永寧站 每日約50班

2018-06-26

〔記者李容萍／龍潭報導〕市府交通局新增「712龍潭—捷運永寧站」市區公車路線，由桃園客運公司配置八輛全新甲類大客車營運，路線名稱資訊將以中、英、日、韓文多語輪播顯示，其中二輛為通用無障礙大客車，備有升降設備讓行動不便者使用，昨天的通車典禮由市長鄭文燦等人剪綵，今天開始提供運輸服務，每日約五十班次，滿足龍潭及大溪居民前往新北市土城捷運永寧站的便捷服務。

「712龍潭—捷運永寧站」路線有二十二個停靠站，平日龍潭端發車營運時間為上午六點至晚間九點，捷運永寧站端的發車時間為上午七點十分至晚間十點十分，平日尖峰時段每二十至三十分鐘一班，平日離峰及假日時段每四十至六十分鐘一班，採里程收費方式，適用市民卡乘車「八公里買一送一」及轉乘機場捷運等多項公共運輸優惠。

交通局長劉慶豐表示，桃園市在未升格前的市區公車路線只有六十四條，在升格直轄市後配合公路客運移撥九十七條路線，截至今年五月底已有一百六十六條公車路線，其中也闢駛六條行駛高快速公路的快捷公車，提供各行政區間及至雙北地區的便捷交通服務。

劉慶豐說，市府去年推動市民卡乘車優惠（買一送一及票價上限六十元）政策後，已大幅提升公車運量，去年的運量較前一年度成長五百七十一萬人次，成長幅度居全國之冠，也獲交通部頒發金運獎殊榮，今年元旦起更加碼實施持市民卡搭乘機場捷運八折優惠及市區公車、機場捷運雙向轉乘優惠，鼓勵民眾更常使用公車運輸。