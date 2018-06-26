〈北部〉大溪月眉休閒農區 將發展綠色運輸

2018-06-26

〔記者李容萍／大溪報導〕大溪區月眉休閒農業區劃定通過，市長鄭文燦昨在說明會指出，月眉休閒農業區劃設面積二百一十九公頃，集中於月眉里，除有國定古蹟李騰芳古宅坐落田間外，八月即將完工的山豬湖自然生態公園也納入發展計畫，區內擁有二十家休閒農業相關業者，市府將在此推動食農學堂、農藝小鎮等綠色農村體驗，並以養生、慢活、生態、人文等層面形塑特色，發展為綠色運輸示範區，成為休閒農業區亮點。

文化及生態豐富 還有木藝工坊

市府農業局輔導發展休閒農業有成，繼觀音區蓮花園休閒農業區後，農委會今年五月一日已公告劃定蘆竹區大古山、大園區溪海、龍潭區大北坑、大溪區月眉等四處休閒農業區。

月眉休閒農業區的文化及生態豐富，農產種類多元，以稻米、溫網室蔬果、盆景花卉為大宗，花卉有茶花、蘭花、草花及高級園藝盆景，蔬果則有各式葉菜、瓜果、火龍果、秋葵、魔鬼椒等，且栽種方式逐步轉向友善、有機耕作模式。

除了農作外，月眉還有三處木藝工坊，均開放讓民眾參觀，代表性產品有文昌筆、蘋果、神像及神桌，每件作品都細細刻出月眉的精緻農藝。

無紅綠燈 YouBike供遊客騎乘

此外，月眉還是個沒有紅綠燈的地方，道路不寬，適合發展綠色交通，而月眉停車場有YouBike提供遊客騎乘，月眉休閒農業發展協會也規劃年底前設置電動車租借中心，鼓勵遊客放慢步伐細看月眉、推廣友善環境的交通機制。

月眉休閒農業發展協會並以動作優閒的田園小動物「蝸牛」為農業區代表形象，為了打響蝸牛吉祥物的名氣，區內店家協力開發各式蝸牛特色商品，如蝸牛造型的窯烤Pizza、包子、木雕飾品等。

鄭文燦說，月眉休閒農業區劃設後，後續仍有許多工作須進行，市府會全力協助就水、交通、行銷等議題，讓月眉成為台灣亮眼的休閒農業區，另將打通入口道路，增設停車場及防汛道路等。