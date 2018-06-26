〈中部〉（台中）自閉兒手足也辛苦 獎學金送關懷

2018-06-26

〔記者蘇孟娟／台中報導〕考量身心障礙者家庭為照顧身障者，多易忽略其他子女的成長與感受，肯納自閉症基金會首創針對自閉症者手足頒發獎學金，盼藉此鼓勵身障者手足，更讓各界關懷身障者家庭。

肯納自閉症基金會董事長陳彩華指出，自閉症者常伴隨有過動、注意力嚴重不足，甚至智能障礙等多重障礙，讓照顧者備感心力交瘁，若家中另有子女，父母心有餘而力不足，常不自覺要求其他子女「自我負責」，相較之下，自閉症者手足童年常有被忽略、甚至父母的愛不均等的「被剝奪感」。

家長憂心年邁後自閉兒無人照顧，往往也期待其他子女要對自閉症者「負責」，也讓手足承受太多壓力及不平情緒。

陳彩華說，曾有個案家庭從小教育自閉兒手足「責任」、「長大也要照顧哥哥」等觀念，甚至在家長期待下，大學選讀特教，就盼以後能承接照顧自閉兒；但家長過世後，個案的手足在照顧哥哥兩年後，因承受不了壓力，一走了之。

陳彩華指出，協會中有名「愛心阿嬤」簡嬌娥女士，陪伴自閉症孫子卅多年，因同理自閉症者家庭的困境，長期幫助缺乏家族支持的自閉症者家庭，常見自閉兒手足從小欠缺父母關愛，不時表達心疼之意。

去年簡嬌娥以九十二歲高壽過世，家人特地在肯納基金會設立「簡嬌娥女士手足情長獎助學金」，以設籍台中市的自閉症者手足為鼓勵對象。

基金會指出，這也是首度針對身障者手足設立的獎助學金，共頒國小十名，每人五千元，另頒國、高中學生十名，每名獎助金六千元；由學校推薦，八月一日至十五日受理推薦。