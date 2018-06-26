〈中部〉（台中）4區2.4萬戶 明上午10點起停水23小時

2018-06-26

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市西、南、南屯及烏日區民眾注意，明（廿七）日上午十點起，部分區域受自來水配管工程影響，計約兩萬四千戶將停水廿三小時，請及早儲水備用。

台水公司第四區處處長蕭淑貞指出，因代辦台中市第十三期市地重劃區自來水配管工程，包括西、南、南屯及烏日等四個行政區部分民眾用水，將於廿七日上午十點到廿八日上午九點止暫停供水。

蕭淑貞說，該項自來水送水幹管停水改接工程，因有兩個改接點，為縮短停水時間，採取兩組人員同步施工改接，盼降低停水不便與影響。

停水區域：西區：公民里（部分）、公館里、吉龍里、土庫里（部分）、大忠里（部分）。南區：福平里（部分）、西川里、崇倫里、樹德里（部分）。南屯區：大誠里（部分）、同心里（部分）、田心里（部分）、南屯里（部分）、永定里（部分）、三厝里（部分）、大興里、新生里（部分）、豐樂里、楓樹里、鎮平里、向心里、中和里。烏日區：烏日里（部分）。

水壓降低區域：烏日區：烏日里（部分）、湖日里。

為協助停水地區民眾用水需求，台水公司設有廿七處民生用水臨時取水站，詳情請上停水公告查詢系統（https://wateroff.water.gov.tw/）查詢。

此外，台中市都發局另與營造、建築不動產公會合作，鼓勵業者在工地設置「非飲用水」免費取水點，將興建地下樓層挖到的淨水層地下水，提供公務水車及民眾使用；目前共有四十處取水點，民眾可洽該局營造施工科04-22289111分機64201。