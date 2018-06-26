〈中部〉瓦斯計量表月費不一 台中議員質疑浮濫

2018-06-26

市府︰建議中央審慎評估

〔記者黃鐘山、蘇孟娟／台中報導〕把用戶當提款機？市議員張立傑昨指出，欣中、欣彰、欣林天然氣公司每月向用戶收取瓦斯計量表費用，收費浮濫、不合理應法制化。天然氣業務由經濟部能源局主管，屬全國性議題，市府將建議再審慎評估現行收費做法是否公平，盼找到更佳的收費方式。

市議員張立傑、張滄沂、尤碧鈴聯合質詢時，張立傑指出，欣中、欣彰每月向用戶收取四十元，欣林收六十元或一百元，做為裝置瓦斯計量表的固定費用，收費浮濫、標準不一；尤其這筆錢每個月收，到底要收多久？總共要收多少錢？民眾渾然不知，天然氣公司應向社會大眾說明。

張立傑也比喻說，就像民眾到市場買東西，須自備磅秤，否則加收磅秤使用費，合理嗎？天然氣是獨占公用事業，民眾使用瓦斯別無選擇，是弱勢消費者，不能毫無保護，市府應了解計量表購買經費等，並研究各項收費法制化，維護市民權益。

經發局長呂曜志表示，能源局自二○○六年起取消基本度數、改為實施基本費，一直沿用至今，而台中市欣中、欣彰、欣林三家天然氣公司的收費，也是依據能源局實施的制度收費。

微電腦表收費比機械表高

現行天然氣收費採基本費與從量費收取，基本費的計費成本包括表外管汰換、計量表成本、抄表、定期安全檢查及資訊提供等；而微電腦瓦斯表成本較高，因此，使用微電腦瓦斯表用戶的每月基本費，較使用機械表用戶多出四十元不等，造成收費不一致情形。

呂曜志表示，將建議能源局再審慎評估原收費做法是否公平，或評估是否有更佳收費方案，讓全國天然氣公司進行一致性調整。

欣中、欣彰、欣林天然氣公司昨均強調，現行收費是依經濟部能源局所訂標準，瓦斯計量表若是微電腦表每月收一百元基本費，機械表每月收六十元基本費，均為全國統一價，沒有浮濫收費的空間。