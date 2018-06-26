〈中部〉（台中）疑養豬戶偷排糞水 東園大排死魚1.5噸

2018-06-26

上游圳頭維修斷水 加劇污染

〔記者陳建志／烏日報導〕烏日區東園大排自廿四日上午開始，民眾發現排水道陸續出現魚屍，因天氣炎熱發出惡臭，清潔隊獲報到場勘查，發現養豬戶疑似偷排未處理糞水，立即通報稽查大隊採樣送驗，發現溶氧量僅二．四mg/L；清潔隊員昨撈起超過一千五百公斤的死魚，懷疑因上游霧峰段的水利會進行圳頭維修斷水，加上偷排豬糞水才造成溶氧量降低，魚群大量暴斃。

烏日區東園里長張有城表示，前天上午十點多在里內巡視經過東園大排時，發現裡面布滿死魚，趕緊通報公所，因附近有四家養豬戶，懷疑偷排未經處理的豬糞水造成河川污染，並表示之前也有工廠偷排廢油，希望環局加強查緝。

環局採樣 魚屍綿延近4公里

烏日清潔隊隊長楊胤甲表示，前天獲報後到場察看，發現全長三、四公里的東園大排裡都是死魚，巡視時剛好看到養豬戶的排水管，排出疑似未經處理的豬糞水，立即通報環保局稽查大隊派人到場採樣。

楊胤甲表示，昨上午七點開始，派出十多名清潔隊員，從上游往下游撈起魚屍，因天氣炎熱，現場已傳出惡臭，初估撈起的魚屍超過一千五百公斤，大部分都是生命力旺盛的吳郭魚。

市府環保局稽查大隊大隊長羅文龍表示，前天獲報派人到場取水化驗，發現酸鹼值八．三、溶氧量僅二．四mg/L，因一般溪水溶氧量都在五mg/L以上，且只要低於三mg/L，魚類就不容易存活，才會造成魚群大量暴斃。

羅文龍說，稽查人員當場發現有養豬戶排放廢水，立刻取水採樣，雖檢體需送實驗室化驗才可確認水中物質，但從現場目測，研判是未經處理就排放的豬糞水，因動物糞便有大量有機物，容易造成水中溶氧量降低。

羅文龍指出，調查發現，上游的霧峰段，廿三日因圳頭阻塞，水利會曾斷水清理，研判因此造成水體基流量驟減，加上養豬戶排放廢水，才會導致溶氧量降低；若確認違法排放廢水，將依水污染防治法第七條第二項規定，對業者開出六千元以上、六十萬元以下罰鍰。