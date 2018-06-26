〈中部〉彰縣9成7國中小 參與校園種電

2018-06-26

〔記者林良哲／彰化報導〕彰化縣近年來積極推動校園「種電」（太陽能發電），昨天縣府舉辦第二期計劃簽約。縣府指出，目前已有九十七％學校加入種電行列，第一、二期計劃發電量三十七MW（百萬瓦），每年可收入七千五百多萬元，全數提撥給參與種電的學校，做為教育發展經費，目前已有五所學校年收入超過一百萬元。

去年總收入達一億元

彰化縣從二○一五年起推動校園屋頂全面種電，第一期有一八七所學校參與，今年度推動第二期計畫，共有五十八所學校參加，使得全縣已有九十七％的中、小學校加入，僅少數學校因校舍較小，不符成本未參與。而第一期原本預定裝設五十MW，每年約可收入一億元，卻只完成三十一MW，使得收入降為六千二百多萬元，而廠商因無法完成合約數量，依約賠償縣府三千八百萬元，使得去年學校種電總收入已有一億元。

5校年收破百萬

今年五月間，縣府進行第二期學校種電計劃，由厚聚能源開發公司得標，發電量為六MW，並在昨天於縣府舉辦簽約暨成果發表會。彰化縣長魏明谷指出，校園種電的回饋金，全數提撥給學校做為教育經費，而獲得最多的是北斗國中、南興國小、僑信國小、湖東國小及湖北國小，這五所學校的回饋金都超過一百萬元，其他學校也有數十萬元收入，期許能透過校園種電，讓學校在未來的二十年間，都會有一筆穩定的收入。

教育處國教科長胡素慈表示，在一、二期完工後，預計將會進行第三期校園種電計劃，主要將針對學校的各型球場設置太陽能發電裝置，使得總發電量達到四十六MW，而這些回饋金，都直接提撥給學校做為教育基金使用。