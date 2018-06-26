〈中部〉青梅、楊梅、檸檬 仁愛鄉推「三酸產業」

2018-06-26

獲中央補助3年3千萬

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉互助、新生村近幾年推動冬季賞梅有成，也帶動青梅產銷，縣府原民局與公所更將部落新興的檸檬、楊梅納入，積極發展「三酸產業」，今年度獲中央核定三年三千萬元，將輔導農民加強田間管理、成立班隊組織、產品包裝行銷、結合觀光旅遊等主軸，帶動部落產業發展。

仁愛鄉互助、新生村早期為鄉內青梅重要產區，集中在清流、中原及西伯等地，卅年前青梅外銷市場萎縮，內銷又產銷失調，批發價曾每公斤不到十元，農民不堪虧損，索性改採粗放管理，甚至有人將梅樹砍除，改種其他作物，目前梅樹面積約有五十公頃。

近幾年當地冬季梅花盛開的美景，被縣府、公所列為南投的賞梅秘境，推動賞梅觀光遊程，遊客到部落觀光，也帶動青梅加工品銷售，春季青梅產期，公所、農會舉辦採梅製梅活動，青梅產銷逐漸活絡，除了傳統大量竿採青梅，也有農民嘗試精緻手採，可賣到一斤卅元的高價。

縣府、公所今年度也向行政院原民會提出產業創新價值計畫，獲得三年三千萬元補助，除了最大宗的青梅，近幾年興起的檸檬、楊梅等兩種作物也一併納入推廣，成為部落優先發展的「三酸產業」。

強力行銷 一整年都有產品

縣府原民局長張子孝表示，冬季賞梅大約只有一個月，若要讓遊客回流，就得加強青梅產期的推廣與行銷，三、四月是青梅，五、六月則是楊梅，夏、秋季節由檸檬接力登場，一年四季都有產品上市。

至於最大宗的青梅，該計畫包括梅園管理，加強輔導梅樹施肥、矮化，同時輔導農民成立產銷團隊，縣內的國立暨南國際大學也協助部落農民進行產品包裝設計，希望透過產官學合作，讓「三酸產業」成為仁愛的特色。