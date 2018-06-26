〈中部〉集資購木瓜 日頭花姊妹協會助社福

2018-06-26

豐收價滑3成 助林內木瓜農

〔記者詹士弘、黃淑莉／雲林報導〕今年水果大豐收，造成價格疲弱，林內木瓜價格較往年同期下跌三成，日頭花姊妹協會集資購進兩百餘箱的木瓜捐給社福團體；花生疑受連續降雨影響，產量減少二、三成，價格卻因賣相差不漲反跌。

林內農會供銷部主任陳俊吉表示，目前是木瓜盛產季節，林內木瓜品質好、甜度高，並以「紅透台灣」的品牌行銷全國，今年因各類水果都豐收，彼此產生排擠效應，導致價格下跌，往年零售價每台斤約廿到卅元，目前只有十五到廿元，可說是便宜又好吃，歡迎大家多多購買，支持農友。

立委張麗善表示，台灣木瓜種植面積有兩千公頃，其中林內鄉就有兩百多公頃，今年價格下跌，為表達對木瓜農的支持與關懷，她與日頭花姊妹協會集資購買兩百餘箱木瓜，將分送給華山基金會、林內同仁之家、一心育幼院、信義育幼院、華聖基金會、土庫老人會等社福團體。

花生減產3成 賣相差反跌價

花生全國一期作種植面積約八千公頃，雲林約佔八成，疑受氣候及上波連續多日降雨影響減產二、三成，泡水果仁變黃、變黑或發芽，產地曬乾每台斤從去年平均四十多元跌到卅多元。

農民黃金振指出，最近元長、北港、水林等地都在收成花生，往年每分地可收成七、八百台斤，今年只剩五百多台斤；農民黃進益表示，上週有農民降雨前收成，卻因下雨無法曬乾，帆布蓋太久外殼變黑，也有果仁發芽，盤商嫌賣相差、壓低價格，最後每台斤賣不到卅元。

北港鎮長張勝智表示，針對農民的問題，公所彙整後向農委會反映；立委蘇治芬要則求農委會協助農民辦理田間管理，減少病蟲害發生。