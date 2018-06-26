〈中部〉（台中）豐原轉運中心兼停車場 明年動工

2018-06-26

〔記者張菁雅／台中報導〕為解決豐原火車站周邊停車問題，並提升公共運輸的轉乘效果，市府提出「豐原轉運中心暨立體停車場興建計畫」，總工程經費七．三三億元，獲前瞻計畫補助二．一七億元，將結合轉運中心，興建地上五層、地下二層的多目標立體停車場，預計明年六月動工、二○二一年十二月完工。

市府交通局長王義川表示，本計畫基地位於豐原火車站東站旁的「停六」用地，鄰近廟東夜市、太平洋百貨公司、葫蘆墩文化中心等景點，衍生龐大停車需求。

增862汽機車位 2021年底完工

市府規劃闢建結合豐原轉運中心的多目標立體停車場，整合客運、鐵路及人本交通，其中一樓為轉運中心，地下二層及地上二至五層為立體停車場，可提供五百廿二個汽車停車位、三百四十個機車位，將可有效紓解轉運接駁及周邊民眾停車需求，對地方發展有相當大的助益。

豐原轉運中心暨立體停車場興建計畫總工程經費共七．三三億元，中央補助二．一七億元，市府自籌五．一六億元。交通局表示，今年底可完成設計作業，因現有場址配合於台中花博展期作為接駁站使用，工程預計於二○一九年六月動工、二○二一年十二月完工。

王義川進一步指出，豐原為台中三大副都心之一，以豐原火車站為區域發展核心，先前車站兩側受鐵路隔絕而發展不一，鐵路高架化打通前後站後，部分人潮分散至後站，為相對發展較慢的後站帶來新的發展契機，而未來豐原轉運中心即將扮演無縫接軌的轉乘功能，串聯各種公共運輸工具，帶動後站再發展，並將成為聯繫豐原、石岡、東勢、新社等山城地區交通樞紐。