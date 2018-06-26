〈中部〉日月潭大進帳 九蛙只剩半顆頭

2018-06-26

已逼近滿水位

〔記者謝介裕／南投報導〕受鋒面影響，連續一週以來，南投縣山區籠罩在一片陰雨之中，日月潭水庫大進帳，昨日上午九時許，水位已接近滿水位，不但「九蛙疊像」木棧道觀景台也難得被水淹沒，吸引遊客前往觀蛙、戲水、消暑，甚至九蛙也只剩半個頭露出潭面，象徵水荒危機已暫獲解除。

「九蛙疊像」係日月潭觀光景點之一，也是水庫有無缺水的重要指標，枯水期以來，長期在水面下的九蛙一隻隻露出水面，昨日水位來到七四八．二二公尺左右，只差二十多公分便達七四八．四八公尺的滿水位，也是去年入冬迄今，首見水庫蓄水量呈現「飽滿」狀態。

水利署中區水資源局指出，集集攔河堰的水來自上游日月潭水庫，今年開春以來，雨水嚴重缺乏，使得攔河堰出現供水危機，從三月底便開始祭出輪灌供水措施，此次梅雨季帶來的雨水量雖不多，但還好雨水多半落在集水區，水庫才得以「解渴」。

彰、投、雲3縣解水荒

昨日月潭水庫有效蓄水量在一億二千七百萬立方公尺以上，約占總蓄水量九成八，因應水源充足，攔河堰放流量也從枯水期每秒三、四十噸，提升到五、六十噸之間，供應南投、彰化、雲林等三縣約十萬公頃面積的民生、灌溉及工業用水，可說是綽綽有餘，暫時揮別缺水的日子。