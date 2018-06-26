〈中部〉鋼骨鏽蝕 14年王功景觀橋掉漆

橋面見狗屎 遊客喊噁
〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣芳苑鄉王功景觀橋以鋼板為包覆材料，運用鋼骨桁架與銀色折板打造橋型，因其造型前衛，曾獲得台灣建築獎等殊榮，而橋上透明景觀台，更是欣賞彰化八景「王功夕照」的最佳景點，但如今鋼骨鏽蝕、銀板掉漆嚴重，遊客前來賞景時，橋面還狗屎充斥，令人打消看美景的念頭，無不噁心並轉頭離開。
彰化縣政府於二○○四年斥資二千四百萬元興建「王功景觀橋」，總長九十七．五公尺，橫跨後港溪出海口，成為觀賞王功夕照的絕佳賞景點，加上造型新穎，連年獲得二○○四年日本SD Review年度獎以及二○○五年台灣建築獎等肯定，當年首度舉辦王功漁火節，更成為吸睛利器。
遊客表示， 十四年前來王功朝聖，被望向出海口的夕照美景征服，多年後舊地重遊，還帶家人來賞景，殊不知一走上橋面，就看見整排橋柱鏽蝕斑斑，包覆的銀板也裂開或冒出水泡狀，供人休憩的木棧板也多處鬆動，想走上玻璃帷幕平台賞夕陽，一旁還有狗屎，家人看了喊「噁」、「不想看了」，只好快步離開，得獎建築竟變成像嫌惡建築，真是很可惜。
對此，彰化縣府農業處副處長郭至善表示，縣府相當重視維護，每年都有進行小部分修補，但景觀橋橋身包覆材料需仰賴德國進口，造價高昂不易取得，導致裂開後受到海風侵襲，又找不到適合替代品更換，才會有水泡與鋼材鏽蝕狀況。
縣府已爭取經費除鏽補強
郭至善說，今年向中央爭取前瞻建設水環境計畫修繕經費二千萬元，將進行橋身大工程除鏽工作與結構補強，並購買原裝材料修復等外觀整理工程，目前漁業署已辦理細部設計審查，預估七月底就能辦理工程發包，希望早日恢復舊觀。