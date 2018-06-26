〈中部〉曾文水庫蓄水未達標 嘉義二期稻恐休耕

2018-06-26

7月11日決定是否供灌

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕拜前波豪大雨所賜，原本即將見底的曾文水庫蓄水量增至一．一億萬噸，但仍不足以供應二期稻作灌溉用水，目前除第一至三組灌區確定供水無虞，攸關嘉義地區農友的第四至六組還有待佳音，萬一停灌，從稻農到秧苗、插秧等整個產業鏈都會受衝擊，有關單位預計七月十一日視水情決定供灌與否，希望在此之前蓄水量達標，讓問題迎刃而解。

嘉南農田水利會曾文—烏山頭水庫灌區日前召開灌溉會議檢討，擬定二期作水稻灌溉計畫，以台南區為主的第一至三組七月十一日起供灌，第四組（嘉義、朴子區三年二作田輪值小區及單期作田）與第六組（嘉義、朴子區雙期作田區），供灌日期視水庫水情滾動檢討研訂，前者受影響灌溉面積四千六百八十四公頃，後者七千七百八十六公頃。

嘉南全面供灌 缺口仍逾半

嘉南農田水利會嘉義辦事處主任李英華表示，要全面供應二期稻作灌溉用水，保守估計曾文與烏山頭兩座水庫合計蓄水量要達三億萬噸，目前還不到一億五千萬噸，缺口很大，如果七月十一日之前無法達到目標，第四至六組灌區可能被迫轉作（第五組範圍以台南居多）。

休耕轉作 農友恐無所適從

新港鄉農會總幹事陳永華表示，農民大多習慣種稻，要叫老農改種其他作物很困難，而且一口氣增加逾萬公頃的其他作物，屆時收成後如何銷售，也是棘手問題；溪口鄉農會總幹事劉純婷也說，現在期待天公伯在水源區再降下甘霖，解決缺水困境，萬一停灌，農友恐無所適從。

嘉義縣水稻育苗協會秘書葉漢衝強調，秧苗業者早就購進育苗所需的稻種，如果停灌，稻種還得租冷藏庫，否則會壞掉，即使往年類似情況會補貼業者，但杯水車薪，業者不希望走到停灌地步。