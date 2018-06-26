〈中部〉草嶺步道、北港鐵橋 獲改善經費

2018-06-26

〔記者詹士弘／雲林報導〕受創已久的雲林縣草嶺幽情谷與石壁遊龍湖步道可以改善了，雲林縣府向交通部觀光局爭取近三千萬元補助，除針對兩條步道進行整修外，另台糖舊鐵道景觀及照明整建也獲補助，三項工程最快十月底可發包，希望趕在明年農曆年前完工。

幽情谷、石壁遊龍湖步道 各獲千萬

草嶺幽情谷步道及石壁遊龍湖步道是雲林古坑鄉重要景點沿路都是天然奇景及豐富植被，過去常吸引遊客前往尋幽探奇，但草嶺的相關步道及景點在九二一大地震後嚴重受創，期間雖曾整修，但八八風災再度受創，縣府因缺乏經費維修，木棧道扶手斷裂、步道崩落，行走時非常危險。

遊客表示，草嶺風景自然美麗，幽情谷整個河床都是侵蝕岩石，步道緊臨行水區，有如與水爭道，景致特殊；石壁遊龍湖步道則被原始林環抱，有楓香樹林，也有鮮少人知的竹林，景致不輸溪頭，但因步道破損，讓人賞景之際，還得擔心一腳踩空跌倒，遊興大減。

縣府表示，觀光局核定補助古坑鄉草嶺幽情谷步道及石壁遊龍湖步道整建工程各一千萬元，已規劃以鋼構材質取代原有木棧道及護欄，可以降低維護成本，並確保遊客通行安全。

北港綠廊道更新照明 串連景觀

另北港綠廊道擁有北港女兒橋、天空之橋、文化鐵橋及北港糖廠的舊糖鐵沿線步道的景觀，觀光局也將補助九百五十萬元更新照明，串連北面的北港溪堤防翡翠綠堤步道與南面的舊糖廠區域，提供當地人更多元且親近周遭自然地貌和水域的戶外空間。

縣長李進勇表示，兩條步道及北港綠廊道整建後，可改善休閒旅遊的安全與品質，更可串連周邊景點帶進觀光人潮，繁榮地方。