〈南部〉百人扛竹籠茨 4噸房子路上走

2018-06-25

重現90年前「扛茨走溪流」

〔記者劉婉君／台南報導〕「一、二、三，起！」一聲號令下，上百位安南區溪南寮、新吉庄民與民眾，昨天合力扛起重約四公噸的竹籠茨，跟隨先民的足跡，重現九十年前的「扛茨走溪流」歷史。

早期曾文溪曾因洪水氾濫多次改道，又被兩岸居民稱為「青瞑蛇（盲眼蛇）」，一九二八年，曾文溪土堤潰堤，安南區溪南寮居民被迫將家園讓給溪水，合力扛茨從舊茨地分別遷移到今天的溪南寮及新吉庄落腳，昨天「扛茨走溪流」的路線，就是當年祖先曾經走過的路徑，搭建竹籠茨的七十六歲匠師李養，看著竹籠茨順利被扛起，開心地說，「很感動，也很興奮。」也下場扛抬了一小段路。

一公里距離一個小時抵達

「扛茨走溪流」活動由國立台灣歷史博物館與溪南寮、新吉庄、南興國小共同舉辦，一百人分別依照身高分配責任區後，側肩頂著竹管、雙手輔助，在號令之下同時用力頂起肩上的重擔，眾人齊心協力，移動的速度超出預期，單程約一公里的距離原本預計費時一個半小時，約一個小時後就抵達目的地，過程雖然辛苦，中途停歇時，眾人臉上卻掛著笑容，抵達終點時，現場更響起歡呼及掌聲。歷史重現及「房子在路上走」的特殊景象，也吸引許多民眾一路跟隨拍照、記錄。

早期民眾也曾因改變方位等因素而扛厝，昨天參與的庄民中，也有年少時曾有扛茨的經驗，再次扛起竹籠茨，「以前的記憶好像又回來了。」還有第一次體驗的民眾說，「深刻感受先人的辛勞，很有意義的活動。」「我們重現歷史，也寫下新的歷史。」

竹籠茨將再施工作鄉土教育

李養說，早期民眾扛的竹籠茨比較小，十歲開始就跟著爸爸去蓋房子，以前跟年輕一輩講「扛茨走溪流」的歷史，一般都很難想像與體會，所以他才會從去年十一月開始，打造這一棟竹籠茨，約有廿六坪大，比傳統的更大，後續還會繼續施工，將成為一棟豪華版的竹籠茨，做為地方鄉土教育之用。

竹籠茨上午由一百人從新吉庄扛到昔日的溪南寮聚落後，下午再由另一百人扛回新吉庄李養家旁邊的空地上，民眾隨時可以看到，昨日還有兩位日本學者參與。