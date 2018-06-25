〈南部〉妙齡女瘋看世足 恍神自撞受傷

2018-06-25

〔記者方志賢／高雄報導〕全球運動迷瘋世界盃足球賽，高雄一名妙齡女子徹夜觀看世足賽後，疑過於勞累，騎車自撞受傷，醫師提醒，熬夜看足球賽，精神不濟易出車禍外，還會傷眼，大啖美食發胖，刺激球賽也容易引發心腦血管疾病，應該提高警覺。

廿二歲邱姓女子前晚到三民區友人住處觀看世界盃足球賽，看到昨凌晨四時騎車要返回鼓山區的住處，行經三民區民族一路，一時恍神，不慎擦撞路邊自小客車，造成頭及雙腳擦傷，送醫救治，所幸無大礙。

高雄縣醫師公會理事長王宏育表示，熬夜看足球賽，記得讓眼睛適時休息，白天眼睛多休息，盡量不要使用三Ｃ產品，這樣熬夜看世足賽才不會嚴重影響視力。

另外年紀大、血壓高及有心臟病的民眾，最怕太刺激，白天活動，晚上心臟要休息，如果還熬夜看刺激的球賽，心臟會受不了，尤其有些人看球賽還下注賭博，更容易引發心臟病發作。

王宏育說，球迷熬夜看轉播，還會準備炸物、零食、飲料、酒類，邊看邊吃美食，等世足賽結束，身材可能走樣，他建議準備低熱量的消夜。

另外許多賽程都安排在深夜，如果整晚沒睡，接著又熬夜看轉播，隔天還要上班，身體一定受不了，王宏育建議可以早點睡，再設定鬧鐘凌晨起床看球賽，千萬不要剝奪自己太多睡眠時間，否則身體會難以承受。