〈南部〉《高雄》違建勤查嚴拆 一到四月拆除率133％

新增違建驟減 市府籲別心存僥倖
〔記者王榮祥／高雄報導〕高市府統計，高市今年一到四月新查報違建兩百件，全被拆光，加上之前查報的舊違建，共拆掉二六六件，拆除率高達一三三％。高拆除率也產生嚇阻作用，新增違建明顯驟減，新違建佔新使用執照比率，從前年七十二％到今年一至四月已降至卅％，為縣市合併後最低。高市府強調，這代表市府勤查嚴拆措施奏效，籲建商或屋主別再心存僥倖。
市府進一步指出，前四個月新、舊違建共拆掉二六六件，拆除率達一三三％，凸顯主管機關嚴拆新違建時，也沒忘記去年還沒拆的。營建署統計，高市前年新違建一五一二件，佔新使照二○九二件比例約七十二％；去年新違建八六四件，佔新使照一八五四件比例約四十七％；今年一到四月新違建兩百件，佔新使照六五六件比例約卅％，為縣市合併後最低。
而前年含既成違建共拆除一一四九件，拆除率約七十六％；去年含既成違建共拆除九五○件，含既成違建拆除率達一一○％；今年一到四月共拆二六六件，含既成違建拆除率高達一三三％。
興建中違建 市府3天內即派員拆除
工務局說明，為落實建築管理制度，縣市合併後即針對新取得使用執照建案的二次增建（新違建），採取勤查嚴拆機制，除增加巡查頻率，也以實際行動貫徹拆除決心，興建中違建三天內即派員拆除，既成違建則給一個月時間自行拆除，超過期限的，隔天就會由拆除大隊動手。
工務局觀察近幾年新違建，注意到過往由建商進行二次增建再賣給消費者獲利情形逐漸減少，目前常見新違建，多是民眾購屋後，因建商未明確告知、或屋主不熟悉法令，自行恣意增建。
工務局強調掃除新違建，目的是保障多數消費者購屋權益，同時提醒屋主如有增建需求，須依法提出建造申請，以免遭取締拆除，後悔莫及。