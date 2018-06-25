〈南部〉途中車牌脫落 重機車主被重罰

2018-06-25

裁罰5400元還得吊銷車牌

〔記者李立法／屏東報導〕陳姓重機車主遊中橫途中前車牌脫膠掉落卻遇警攔檢，陳男事後收到一張五千四百元裁罰單，還要被吊銷車牌，把他給嚇壞了，向法院訴請撤銷處分卻被駁回，一個小疏忽恐讓荷包大失血。

監理單位表示，曾有超跑車主為了不讓車牌遮住拉風的廠徽而私自變更懸掛位置，結果被重罰，也有不少重機車主嫌前車牌有損愛車「門面」，刻意懸掛於不明顯處，一旦被攔檢，罰金從五千四百元起跳，情節重大可罰至一萬八百元，並吊銷車牌，得重新驗車領照，勞神又傷財。

雖註明原因 法官仍認該罰

陳姓車主去年十月騎重機遊中橫時前車牌脫落，騎至市區欲找店家黏上卻遇上警察攔檢，陳男出示脫落車牌及遊中橫時尚未脫落的重機照片，警察雖然罰單註明未掛車牌原因，但陳男收到監理站的裁罰單後卻嚇壞了，認為處罰過重，遂提起行政訴訟。

法官認為裁罰引用的法條並無不當，未懸掛或不依指定位置懸掛車牌，於期限內繳納罰款者，罰五千四百元，並吊銷車牌，陳男非因車禍或其他不可抗力因素致無從懸掛車牌，縱無故意，亦有過失，仍應處罰。

警方並提醒，開車前最好先檢查車輛四周及車牌，若有異常或遺失應立刻報案，以免疏忽開上路遇檢受罰甚至觸犯刑責。