〈南部〉台東發芽穀 農會及中興米照價收購

2018-06-25

〔記者黃明堂／台東報導〕日前連續一週豪雨造成台東市稻子倒伏、穗上發芽，收割後被拒收或壓低價格，台東市長張國洲協調後，台東地區農會及中興米允照原價收購災穀，降低農民損失。

張國洲昨天到台東地區農會位於建農里的乾燥廠，由總幹事李建通陪同勘查進廠災穀及烘乾作業，雙方用畚箕盛起稻殼，很清楚可以看到「毛毛的」，都是發芽穀。

張國洲表示，這兩日天氣轉晴，稻農們搶收濕穀，由於濕穀量大導致民間稻米烘乾廠無法消化，稻農的濕穀轉至台東地區農會進行乾燥作業，但農會乾燥廠作業也到極限，為避免稻農血本無歸，因此他特別洽請中興米來台東收購濕穀，進行乾燥作業後銷售，除減輕農會乾燥作業的壓力外，稻農也有收入。

李建通說，日前連續一週降雨之後收割的稻殼，發芽比例相當高，濕穀烘乾時間比較久，而且發過芽白米比較輕，且易碎，嚴重的只能當碎米處理，因此對濕穀通常會降價收購，甚至不收，不過，因為中興米願意承接後續銷路，所以農會也願意照價收購。

張國洲說，台東市有兩百公頃稻田受災，雖然農糧署已公告啟動災穀收購，但只針對已申報一期作種稻含稻作直接給付且符合公糧繳交資格的農戶，並非受災戶全面受惠，幸經台東地區農會及中興米伸出援手，將可減雨農民雨損。

李建通說，目前的稻殼收購價格是六十公斤一四五○元，災穀也比照這個價格，因後續銷路沒問題，農會願意在烘乾作業上投入更多時間及成本。