〈南部〉「旅行袋三奶」 屏東創意行銷香蕉紅藜

2018-06-25

農產美妝品 能清潔防曬去角質

〔記者邱芷柔／屏東報導〕香蕉、紅藜不只能吃還能擦在身體及臉上！屏東縣政府昨天舉辦屏東好物系列活動，縣府委請生技公司成功開發香蕉防曬奶（乳液）、香蕉清潔奶（洗面乳）及紅藜去角質奶（乳液），並以「旅行袋三奶」為名創意行銷，縣府也表示未來量產後將可成為屏東特色伴手禮。

縣長潘孟安表示，「蕉金蕉土」是長期的惡性循環，未來如何從源頭控管種苗，並強化後端附加價值產品研發，是提升產業的競爭力與突破困境的關鍵，也是縣府持續努力的目標。

解決供需失衡 將從控苗著手

潘孟安說，香蕉在很多文獻上可以抗憂鬱、助眠，這次發表的產品，讓農作物從傳統加工食品升級到美妝運用，目前也有保健品與藥品的相關開發。除了附加產品的升級，源頭的管控與外銷冷鏈系統的建立也很重要，目前中央已規劃在屏東建立冷鏈中心，未來將能成為外銷的重要後盾，他也認為，規範農民的種植面積、產量比較困難，但如果從管控蕉苗著手，就能推估其產期與產量，提供後續銷售規劃。

香蕉研究所所長趙治平表示，每年從香蕉研究所、種苗公司釋出新苗約佔總生產面積的兩成，無法完全解決供需失衡狀況，台灣小農多盲目生產，價格好時就搶種，因此輔導農民針對品種、產期、規格等，評估效益後再進行計畫生產，是產官學需共同規劃與努力的目標。

屏東縣農業處表示，香蕉清潔奶結合了香蕉萃取物、野草莓萃取物、乳油水果脂、蝸牛萃取物等成分；香蕉防曬奶則含有香蕉萃取物Omega 3、維他命Ｅ、氧化鋅、UVA UVB水解膠原蛋白等成分；紅藜去角質奶有紅藜、尿囊素、酪梨油、維他命AE、玻尿酸等成份。