〈台北都會〉〈華山大草原〉小木屋全清除 月底還中央

2018-06-25

〔記者郭安家、鍾泓良／台北報導〕台北市議員許淑華昨指出，野青眾提出工作計畫書，邀請參與的藝術家中，未見小木屋或凶嫌活動計畫，質疑北市府審議過程出現漏洞，常把 ＳＯＰ掛嘴邊的台北市長柯文哲竟縱容局處官員便宜行事、未盡把關之責；柯文哲未提改善方法，還一度將犯罪案件定調為「感情糾紛、恐怖情人」，推卸責任，難辭其咎。

許淑華指出，依「台北市政府經管華山大草原申請辦理活動要點」，北市府人員得以活動期間不定時派員檢查，但北市府便宜行事，活動期間周遭民眾提出許多疑慮，也因環境髒亂及噪音被檢舉至少十二次，但市府僅辦理會勘複查過關後繼續租借，出現治安大漏洞。

另針對台北市都市更新處同意給「野青眾」四十五萬元補助，六月卅日前於華山大草原「活化」空間辦活動，如今發生命案。都更處主秘謝明同昨坦言，「已經發不出去，而且會追究相關責任」，由於都更處提前要求拆除，後續北市府衍生代為拆除費用，還會向野青眾要求追繳；預計本月卅日就會將土地歸還司法院。

都更處長方定安說，該處土地原訂六月卅日交還中央，事件發生後已第一時間就停止所有華山大草原活動，並提前於本月廿二日拆除小木屋、全數清除。他強調，都更處會針對該事件提出檢討報告，釐清相關責任歸屬，後續也會針對相關管理辦法，研議更嚴謹的查核機制。