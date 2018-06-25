〈台北都會〉信維市場糞水逆流 店家陳情惡臭沖天

2018-06-25

老舊市場熄燈 無局處接管

〔記者蕭婷方／台北報導〕四十六年歷史的信維整建國宅，是台北市第二座市場及整宅共構大樓，歷史僅次於南機場市場整宅，位於地下一樓的傳統市場現已熄燈、空間重整。不過，政府點交過程不僅沒修污水管、連地下化糞池也未處理，一樓住戶與數十家小吃店半年多來頻向市府陳情，馬桶會噴出糞水、牆壁也有污水持續外露，居住品質與消費者食品安全堪慮，天天惡臭沖天。

市場處：編列維護經費

市場處長許玄謀回應，現行由秘書長張哲揚召集處理，待地下室有明確用途後再一併處理，短時間會循往例，編列大樓地下室維護經費，「雖然沒有抽換污水管，但還是可以維護過去的管線品質。」

信維整建國宅於一九七一年完工，地下室因安置私有幸安市場攤商而成為信維市場，因市場商機不足逐漸沒落，且地下室為防空避難空間，不得作為市場使用，市場處於二○一七年初清空地下室，並於去年完成地下室場地整平工程；原預計空間要交由財政局接管，不過信維市場撤出後，老舊管線未整理，致使地下室污水持續滴漏，空間也因充滿糞味，無局處願意接手，至今仍閒置。

牆壁污水外露 到騎樓備料

台北市議員簡舒培表示，去年底即接獲信維市場管委會陳情，指市府管轄的地下一樓老舊污水管線未修繕，一樓住戶及小吃店家廁所及牆內不斷有污水溢出，臭氣沖天；甚至因化糞池常年有市場污水倒入有淤塞情形，市場搬遷後市府也沒處理，一樓部分住家近期也出現馬桶糞水逆流問題。

實際走訪信維大樓，一樓多為各式小吃攤，由於口碑好、價格又實在，吸引不少上班族中午在此用餐；記者問及污水管相關事宜，店家低調回，牆壁污水外漏確實導致維持環境衛生困難，做飯就儘量遠離牆壁，或在戶外騎樓備料。

簡舒培表示，當地住戶與店家生活苦不堪言，去年底還曾請市長柯文哲至現場會勘，盼柯能體察居民之苦，隔年市府雖有提出信維大樓污水管線更新計畫，並有完整評估工期與所需經費，不過市府卻在今年五月底閃電改變態度，表示要待大樓「有明確用途」再一併處理。簡批，目前信維大樓地下室無局處要接管、使用計畫出爐遙遙無期，居民卻在此生活，批市府罔顧居民權益。