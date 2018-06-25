〈台北都會〉「無現金」淪口號？ 市府行動支付牛步

2018-06-25

寧夏夜市與永康商圈導入失敗

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲力推行動支付，揚言消滅紙幣和銅板，但較早導入悠遊卡支付的寧夏夜市與永康商圈以失敗告終，政府推廣力道遠不及民間，且在整體商圈推廣也相當緩慢。商圈人士指出，市府要推動悠遊卡裝機不力，在消費金額有限下，商家裝機的意願更加不高，政策影響根本不大。悠遊卡公司強調，正在推展以QR Code等全網路交易的數位支付來打破困境。

八大商圈幾乎沒有成長 遠不及民間

柯文哲上任後，二○一五年就嘗試將悠遊卡導入寧夏夜市與晴光商圈，卻因夜市環境裝設卡機不方便，且網路不穩定緣故，攤商紛紛喊退，計畫也因此告終。隔年悠遊卡改與公館、永康等八大商圈共一五○間店家合作，還釋出消費折抵現金優惠，但至今幾乎沒有成長，悠遊卡打造現金大學城的合作對象，但台大周邊公館商圈裝機數量極少，推動不力，悠遊卡已轉往台中逢甲大學及花蓮東華大學。

捷運地下街店家 市佔率本月才提高

此外，連台北捷運各站點、地下街店家的行動支付市場，悠遊卡市佔率原先不足十％，直到五月遭議員批評後，六月才將整體市佔率衝到六十三％。悠遊卡公司協理周美里說，因地下街店家汰換率高，直到今年才與台北捷運公司較積極推廣，目前已推得不錯。

商業處、資訊局等局處態度不積極

周美里指，相較其他縣市的推廣力道，甚至投入資金補助民間申請行動支付，北市府不算積極，政府雖不能強迫店家合作，但至少誘因要做。儘管柯將商圈行動支付列為重點政策，但商業處說，各商圈使用電子支付比例部分，他們並沒有數據。資訊局也稱，他們主要著力於市政規費於智慧平台上的繳費，並不負責行動支付。

商圈︰消費金額有限 裝機意願不高

寧夏商圈理事長林定國說，最初與悠遊卡合作的四十家攤商讀卡機還留著，但從此沒再增加，現在支付寶、街口的當地合作攤商都一百多家，民間努力比政府好太多，且悠遊卡單筆消費才一千元，商家認為不符消費需求，其他行動支付系統則無此限制。

永康商圈發展協會理事長劉鴻翔也說，悠遊卡雖早期有在商圈發展，但悠遊卡消費金額限制太低，兩人吃頓飯、買件衣服就超過，這會妨礙商圈店家去申請的意願，也使得悠遊卡在行動支付市場影響力較小。

悠遊卡公司：將推展數位支付

對此，周美里說，柯文哲確實把拓展行動支付視為重要政策，要求範圍越廣越好，但要克服之前的攤商安裝設備、網路等問題，須靠QR Code取代卡機，悠遊卡公司正努力推出完全網路交易用的數位支付型悠遊卡。