〈台北都會〉貢寮有機書店不賣書 邀住民換書

2018-06-25

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市貢寮老街的「貢寮街有機書店」昨天熱鬧開幕，新北市長朱立倫與創辦人盧文鈞共同為書店打開大門，象徵「入新厝」；盧文鈞表示，有機書店主要是打造促進地方發展的平台，書店只換書不賣書，希望大家走進貢寮老街與居民互動、發生連結，為偏鄉注入文化活水，也為老街注入新生的活力。

打造溝通平台 為偏鄉發展注入新活水

市府城鄉發展局都市設計科科長張記恩指出，書店取名「有機」，代表一個種籽發芽成長，經由換書方式作為與當地居民溝通的媒介，讓更多人進來貢寮老街並發生接觸，讓更多人喚起對貢寮的記憶與印象，關注地方創生的重要性。

貢寮老街人口僅約一一四人、七十戶，目前空屋佔廿四戶，有廿人是獨居老人，面對人口老化、年輕人口外流，城鄉局委託范特喜微創文化協助「貢寮老街駐街在地創生計畫」，先在四月十七日成立駐地工作站，作為地方居民交流聚會的場所。

也希望旅人帶書交換 來一起聊聊

張記恩說，「貢寮街有機書店」無償承租昔日的林榮豐米行，屋主只希望書店進駐，除了米店老屋能夠有人管理，更重要的是恢復昔日米店是街坊鄰居聊天的好地方；他表示，有機書店希望吸引外地人走進老街，透過書店長期在地經營，重建居民過往的回憶，也透過書店讓駐地工作者永續經營。

盧文鈞指出，有機書店目前約有三千本書籍，包含藝術、人文、旅遊、管理等，他期待民眾、旅人帶書來交換，來貢寮一起聊聊，不希望光是寄書來，這樣太冷漠了，也請民眾不要拿教科書或宗教類的善書來交換。

盧文鈞說，書店樓上有三個房間，可提供廿個床位住宿，每間房只要七百元，希望大家有機會來貢寮走走，來換書、來讀書，沒帶書也歡迎前來聊天。