〈北部〉等到了！龍潭湖鯝魚溯溪產卵

2018-06-25

最大量可逾20萬尾

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪鄉龍潭湖今年首批鯝魚開始溯溪產卵，順溪水逆流而上，讓遊客嘖嘖稱奇，產卵過程預計持續三天；龍潭村長李志文說，鯝魚易受驚嚇，請遊客不要干擾，共同維護當地自然生態。

龍潭湖的圓吻鯝魚約在每年端午節前後，沿著龍潭湖周邊四條溪流溯溪產卵，成為頗具特色的生態景觀，最大量時可達二十萬尾以上。

今年受氣候影響，宜蘭五月份降雨僅去年十五分之一，造成龍潭湖水位下降，流入湖內的野溪水面出現落差，造成鯝魚溯溪產卵之旅受阻，直到本月中旬鋒面帶來降雨，補足野溪與湖水，鯝魚得以溯溪產卵，時間點比過去晚了兩週。

首批來了 停留3天

「首批終於來了！」長時間觀察鯝魚生態的李志文，前天發現首批鯝魚溯溪，如同「小珍珠」的魚卵散佈河道，不過，鯝魚數量少很多，不若往年壯觀。

李志文坦言，除了數量少，今年魚體比往年小，儘管如此，仍相當有活力，龍潭湖鯝魚每年溯溪產卵，象徵生態復育有成，希望首批溯溪魚群刺激其他鯝魚，帶動後面幾批的溯溪產卵潮。

鯝魚每批溯溪約可停留三天，十天後另有下一批溯溪，魚卵三天孵化，小魚再隨溪水流入龍潭湖，這段期間，李志文請遊客站在欄杆旁觀賞，不要干擾這個大自然生態。