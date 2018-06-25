〈北部〉冬山河親水公園 活化計畫搶救人氣

2018-06-25

遊客最多140萬 去年剩50萬

〔記者江志雄／宜蘭報導〕冬山河親水公園曾是宜蘭縣最有人氣的景點，一年入園人數最多飆上一百四十多萬人次，去年剩五十萬人次，縣府為搶救人氣，將啟動活化計畫，航運等重點遊憩項目委外經營，引進民間活水挽救。

位在宜蘭縣五結鄉的冬山河親水公園，占地十八公頃，是縣府經營管理的遊憩區，一九九四年六月落成，一九九六年縣府在此開辦童玩節，每屆活動一個多月，二○○二年童玩節創下九十萬四千人次最高紀錄，園區那年總入園一百四十二萬人次。

二○○五年起，童玩節人氣下滑，去年遊客降到三十四萬人次，總入園人數五十萬人次，只有全盛時期三十五％，扣除童玩節人潮，其他十個半月僅十六萬人次，因來客數大減，附近商家陸續收攤，園內冷冷清清，被譏為「一灘死水」。

遊客：多屬靜態 欠缺亮點

遊客林先生說，冬山河親水公園沒有餐飲服務，除了搭船遊河、騎單車，多屬靜態遊園，欠缺旅遊亮點，遊程一成不變，如果繼續維持現狀，他們不會再來了。

「要大膽嘗試！」五結鄉長簡松樹說，冬山河親水公園現有遊河航程太過單調，難以吸客，建議在中游生態綠舟到下游清水大閘門之間河道，開闢全新的藍色公路，並參考高雄愛河景致，在冬山河兩側增設特色地景，營造出與眾不同視覺感受。

將設5港口 供電動遊艇停靠

縣府工旅處副處長池騰聯回應，冬山河親水公園活化計畫採分案招租，把航運、紅龍艇庫、單車租賃委外經營，航運方面，將在冬山河生態綠舟、武淵村水火同源、親水公園、傳藝中心、清水大閘門設五個港口，供電動遊艇停靠，紅龍艇庫供應簡易餐飲附設賣店，但園區仍由縣府管理。

航運等委外 引進民間活水

池騰聯說，活化計畫已在今年初完成可行性評估，正在制定招商文件，預計暑期過後啟動招商，透過公部門與民間合作，為冬山河親水公園尋找另一個春天。