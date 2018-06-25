〈北部〉世界機器人賽奪冠 苗縣子弟為國爭光

2018-06-25

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市明仁國中學生羅梓桀、邱昱源、私立建臺中學學生林廣銘、以及苗縣子弟目前就讀台南市國立南科國際實驗中學生葉丞峰四人，代表我國參加在加拿大舉辦的二○一八RoboCup Junior世界盃救援機器人大賽，四人五天共比賽十三場，小將們不懼壓力，奮戰不懈，發揮團隊精神，一路過關斬將擊敗各國頂尖好手，奪得世界冠軍，他們用實力，讓世界看見台灣。

這四位學生除邱昱源是國中九年級外，其餘三人都是七年級，葉丞峰為苗栗子弟，因父親工作關係，到台南市就讀。四人中除邱昱源是國小畢業才接觸機器人，其餘三人從國小三、四年級就對組裝機器人及程式設計有興趣，而投入機器人研究及比賽。

這四位小將先在三月份打敗國內高手，取得國手資格，因就讀不同學校，他們從四月開始利用假日集訓，每天花約六小時，不斷的假設題目、解決問題，修改程式及機器等。十九日遠赴加拿大蒙特婁參加世界盃機器人比賽，這次參賽的有來自全世界三十八個國家，四人是年紀最小的一組。

教練鍾武成說，五天比賽，小將們共比賽十三場，因題目是當場公布，每天每場有不同的題型，小將們必須臨場反應修改車子與程式，從循軌跡、避障礙、找斷線、偵測方向到營救人質，比賽過程僅八分鐘，考驗選手們的智力、耐力、體力及團隊精神，能擊敗各國頂尖好手奪得冠軍，他們用實力讓世界看到了台灣。

「能參加世界盃比賽，是一生難忘的經驗」四人異口同聲的說。羅梓桀二年前曾代表國家到中國參加同樣的比賽，獲得亞軍，此次擔任隊長，他說，能與各國頂尖好手同台較勁，增加不少實戰經驗，未來會繼續努力，為國爭光。