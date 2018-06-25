〈北部〉相思樹屢遭盜伐 還出動挖土機

2018-06-25

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣竹東鎮柯湖里有居民發現，雲南路旁的偏僻山林疑似遭盜伐相思樹，雖然已經不是第一次，但砍樹的人這次竟膽子大到把小型挖土機直接開進去，讓他們相當擔心是否會破壞當地水土保持，蒐證後報警處理。

警方表示，根據居民提供的蒐證照片和現場勘查結果，發現有輛曾出現在盜伐現場的機車車主有違反森林法前科，但案發地點到底是公有地還有私人財產，等今天上班時間跟竹東鎮公所查證釐清，才能聯繫土地管理人出面並詢問是否報案提告。

柯湖里長呂建宏說，上個月在雲南路旁一處由國道高速公路局管轄的空地，就發生遭人盜伐相思樹，當時鎮公所接獲居民反映後，轉給縣政府和高公局處理，當時原以為只是偶發個案，沒想到前幾天有人看到雲南路偏僻巷內的相思樹又被砍了。

當地居民說，這處偏僻山林平時人跡罕至，但當天竟然有明顯的大型機具運轉聲，進去查看時，有人騎機車從產業道路出來，而路底的相思樹林裡竟停放了一台小型挖土機，旁邊有不少被鋸斷的相思樹樹身和殘留樹根，他們擔心會有危險，拍照蒐證後就趕緊離開。

呂建宏說，砍樹為什麼要使用小型挖土機開挖，居民們也覺得很奇怪，但如果開挖改變地形地貌，就會有影響水土保持的疑慮，所以居民把相關資料提供給警方，希望遏阻盜伐、濫挖歪風。