〈北部〉苗縣恢復村里長建設款 遭質疑綁樁

2018-06-25

苗市長質疑為選舉開支票

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣三年前爆發財務危機，近年經行政院列入財政控管，加上苗栗縣政府撙節開銷，去年償還近四億元債務，並為十八年來首度出現收支盈餘，原停止補助每年十萬元村里長的地方建設款也在今年恢復，儘管被民進黨籍縣議員陳光軒、苗栗市長邱炳坤質疑是選舉年「綁樁」，但苗栗縣長徐耀昌昨天出席公開活動時表示，「財務最糟的情況已經度過」，恢復地方小型工程補助以利地方建設。

縣長：以利地方建設

苗栗縣自二○一五年爆發嚴重財務危機，舉債超限，最高負債達六百七十六億元，一度連薪水都發不出來，鬧得舉國皆知，與宜蘭縣同被行政院財政部列入財政控管縣市，去年盈餘十三億餘元，償債近四億餘，三年多來共償還債務十一億元，財務狀況雖仍在「加護病房」階段，但已有顯著改善。

苗栗縣長徐耀昌昨天出席竹南鎮海口社區守望相助及治安維護訓練時也特別提到財政狀況的改善，強調「最糟的情況已度過」，過去曾為撙節開銷而停止的村里長地方建設款，也於今年利用統籌分配稅款恢復補助地方小型公共建設經費，由村里辦公室透過十八鄉鎮市公所提報苗縣府，每年最高可補助十萬元。

苗縣府今年以特別統籌分配稅款項支應十八鄉鎮市村里建設費共兩千七百五十萬元，但被陳光軒、邱炳坤等質疑是選舉年開支票「綁樁」，徐耀昌則強調，因財政狀況改善，故恢復地方建設款，以利小型工程得以方便進行，並不影響財務調度，也非選舉考量。