〈北部〉水蜜桃公主選拔 6人進入決賽

2018-06-25

〔記者李容萍／復興報導〕拉拉山水蜜桃正值盛產期，復興區第三屆「水蜜桃公主」選拔昨舉行初選，十一名佳麗比美、比機智問答，也比才藝表演，選出六人進入決賽，將於七月十四日「拉拉山水蜜桃之夜」選出優勝佳麗，前六名獎金分為六萬至一萬元不等。

水蜜桃公主選拔限十六至卅歲、未婚女性報名，今年參賽公主個個才華洋溢，競爭激烈，初選結果揭曉分由嘎外．喜力、杜靜宜、楊曉蝶、簡沛雯 、舒貝兒．里慕伊、高健芬等六名佳麗進入決選。

復興區長曾志湘表示，水蜜桃公主優勝者需對復興區農特產品及文化相當了解，且擁有落落大方的舉止，並於選後配合公所推廣相關公益活動，成為觀光、產業、慈善及外交等親善大使。

復興區公所評審群邀請到世大運開幕典禮文化演出導演謝杰樺、選美協會造型總監張莉緹、智光商工表演藝術科主任羅家偉、文鑫演藝劇團團長王治文、前水蜜桃公主高雯雅，提高專業評審標準。

此外，復興區公所為協助果農銷售水蜜桃，即日起至八月十二日的週休假日在慈湖兩蔣文化園區、角板山行館園區及高義、三光、華陵等里舉辦拉拉山水蜜桃展售；七月十四日在上巴陵停車場舉辦的水蜜桃之夜，除了水蜜桃公主決選，另有全國泰雅族傳統舞蹈比賽決賽、優質水蜜桃評鑑頒獎、原住民歌舞表演、並安排舞炯恩、I-WANT星勢力、陳勢安等藝人輪番演出。