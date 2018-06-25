〈北部〉石門水庫熱氣球嘉年華 第二波開放預約

2018-06-25

〔記者魏瑾筠、李容萍／桃園報導〕為期九天的石門水庫熱氣球嘉年華上週六熱鬧登場，白天有熱氣球可搭，夜間也有光雕噴火秀絢麗吸睛，充滿浪漫氛圍，連兩天的好天氣吸引了四．三萬人次前來。

今早十點半可上網預約

市府觀光旅遊局長楊勝評表示，熱氣球嘉年華只到七月一日，第二波升空體驗預約於今天上午十點半開放預約，提醒民眾可先上網預約，把握時間到場一探熱氣球的獨特魅力。

據北區水資源局統計，廿三日入場小客車二二五八輛次、廿四日四一七○輛次，兩天的遊客人數各為一萬三千、三萬人次。

愛心鳥熱氣球情侶最愛

楊勝評說，去年熱氣球活動以星際大戰為主題，今年邀請高十九．八公尺、長廿二．八公尺及寬十一公尺，來自美國、象徵甜蜜愛情的愛心鳥熱氣球來台，還有長四十一公尺、寬十八公尺及高十三公尺的鮮紅色造型飛行船航行秀，成為兩大亮點，適合情侶感受不同的視覺饗宴，也讓民眾於每日清晨、黃昏體驗熱氣球升空繫留，在約五十公尺的高空中，俯視石門水庫美景。

每時段報名限額一百人

楊勝評表示，首波升空體驗十九日開放預約廿三日至廿六日的八百個名額，不到三分鐘即告秒殺，第二波廿七日至七月一日的一千個名額於今天上午十點卅分開放，每時段限額一百人，若有預約民眾取消，接受現場報名候補，但若天氣不佳將停飛；一般民眾收費五百元，桃園市民憑市民卡或身分證享四百元優惠價。

楊勝評說，僅在假日晚間七點登場的夜間光雕秀，均邀請知名ＤＪ，以電子音樂量身打造適合熱氣球噴火節奏的樂曲，充滿視覺及聽覺效果，絢麗動感，活動會場另安排大力士灌籃賽、飛行音樂會、超能者集章任務及攝影比賽等活動，邀請民眾前來「鬥鬧熱」。