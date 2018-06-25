〈北部〉太陽下等紅燈 14路口秒數變短

體恤機車族 市府提前實施
〔記者陳昀／桃園報導〕夏日高溫難耐，機車族最怕遇上紅燈，不少機車騎士會選在有遮蔽陰影處停等紅燈，恐引來汽車追撞危險。市府交通局為此今年將夏季限定的紅綠燈週期調整提前一個月，並擴大為十四處路口，七月二日上路至八月卅一日止，各路口調整秒數不一，最多可少等卅秒紅燈。
入夏後，不少機車族停等紅燈時不會往前騎到停等線，反而喜歡躲在樹蔭、建物或公車陰影處躲太陽「防曬」，此舉引來不少汽車駕駛人抱怨，常常遇到機車騎士為了躲進陰影而緊急煞車，開車時總得心驚膽戰，就怕不慎追撞上去。
7月2日至8月31日上路
市府交通局副局長張新福表示，為了體恤機車族夏日飽受烈日曝曬的辛苦，加上考量暑假期間較無通學族群，前年起於八月試辦縮短紅綠燈週期並逐漸擴大範圍，從第一年的六處路口、去年十處，效果和評價都不錯，而今年氣溫提前飆高，將提前於七月上路，並擴大為十四處路口。
交通局運輸資訊中心主任李慶憲表示，紅綠燈週期長短取決於路口的交通流量，流量大的路口週期就會比較長，但路口號誌調整牽一髮動全身，會影響到鄰近諸多路口交通流量，因此沒有針對所有秒數長的路口一併實施，今年經過評估選定十四處紅燈秒數長達一四○秒至二二○秒不等的路口，將減少十秒至卅秒不等秒數，分尖峰、離峰時段實施，八月底截止後再做微調。
市警局交通警察大隊執法組長陳國煌表示，騎士躲避烈日是人之常情，警方執法時通常不會為難，但提醒機車騎士應依順行方向並緊靠道路右側，以不妨礙其他人車通行為原則，尤其不要在後方有車時緊急煞車，若因妨礙他人行車安全而遭檢舉，仍會依違規臨時停車告發，可處三百元以上、六百元以下罰鍰。