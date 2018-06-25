〈中部〉（台中）僑泰高中開長照專班 教局祭獎助金

2018-06-25

〔記者蘇孟娟／台中報導〕教育局配合長照政策，培育照服員人才，核定僑泰高中在進修部開設「長照領域國際人才專班」，學生入學可獲獎助金及實習津貼，甚至畢業後取得長期照護員資格赴日研修者，另可獲十萬元獎助學金。

教育局指出，配合中央長照2.0政策，加強強化長照服務員的進用訓練，將補助僑泰高中開班費及設備費設長照服務人才專班，推動理論與實務並重的長照人才培育，規劃高中一年級職場參訪體驗、二年級暑假基礎照護實習並完成照護服務員實務訓練時數、三年級下學期三到五月前往業界職場專業實習。

教育局指出，學生從高一起，每人每學期補助五千元獎助金，獎助金會先撥入學校專戶管理，學生畢業當年度若即從事長照工作，達成就業事實一年以上，或直接選擇赴日見習者，即核實發給三年下來共三萬元獎助金。

此外，高中二年級暑假即須參加基礎照護實習，補助學生每月實作津貼最高六千元；高中三年級下學期三到五月另進行業界職場專業實習，也補助學生每月一萬元實習津貼。

教育局指出，另為深耕國際長照人才培育，鼓勵學生前往長照推動不錯的日本實習，學生畢業後一年內，若取得日本語能力試驗N2級以上認證及長期照護員證照，且赴日研修者，另補助每人十萬元獎助學金。