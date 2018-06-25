〈中部〉（台中）大雨惹的禍？ 安良港大排浮魚屍

2018-06-25

〔記者歐素美／台中報導〕梧棲區安良港大排臨港路水閘門附近河段，昨出現大量魚屍，居民質疑是上游廠商利用下雨偷排廢水所致；市府環保局稽查大隊長羅文龍表示，魚體死亡超過五天，且魚口微張，顯示應是溶氧量不足所致，經採水化驗，溶氧量僅2.3mg/L，遠低於魚類可存活的3mg/L，研判是日前豪大雨沖刷造成水質混濁，導致水中溶氧量急劇下降才造成魚類死亡。

梧棲區草湳里長林槐庭昨接獲鄰長通報表示，安良港大排緊鄰臨港路水閘門附近河段出現大量魚屍，居民質疑可能又是廠商偷排惹禍。

環保局稽查大隊長羅文龍表示，昨早接獲民眾通報，立即派員現場稽查，發現陳屍大排的魚至少死亡五天以上，魚體已腐爛，無法採集化驗，因魚口微張，顯示應是溶氧量太低所致，經檢測水質，PH為七點五、溶氧僅2.3mg/L、重金屬試紙並未檢出，一般魚類在溶氧量3mg/L以下即難以存活。

環保局擴大巡查，並未發現異常排水，研判魚群死亡主要是因日前連日大雨，造成水質混濁、水體基流量異常變化，導致水中溶氧急速降低，魚群才會死亡，並沖刷至下游河岸，初估魚屍數量約三百尾，主要分佈在中央路一段及臨港路三段的安良港大排，已啟動緊急應變措施，針對該排水路擴大巡查，並委託廠商清理魚屍，以儘速恢復該區域環境，避免影響環境品質。