〈中部〉（台中）乾溪自行車道 明年連上921園區

2018-06-25

乾溪橋上游兩岸 明年初完工

〔記者陳建志／霧峰報導〕霧峰區乾溪自行車道，近年陸續興建後，深獲民眾喜愛，日前市長林佳龍才宣布，將完成乾溪橋下游到中正橋兩側的自行車道環狀系統，在立委何欣純協助爭取下，近日又獲教育部補助，將斥資二千五百萬元，在乾溪橋上游興建直達九二一地震教育園區的自行車道，完成乾溪自行車道的最後一哩路，這段全長兩公里，明年初即可完工。

霧峰區乾溪完成整治後，為提供民眾騎單車、散步，前市長胡志強興建新厝橋到中正橋間左岸的第一期自行車道，林佳龍推動第二期工程，完成中正橋到北峰橋，並延伸到草湖溪大峰橋的自行車道。

霧峰區長李鴻裕表示，為建構乾溪更完整的自行車道系統，在林市長支持下斥資約五千萬元興建第三期工程，將興建乾溪橋下游到新厝橋間左岸，以及乾溪橋下游經新厝橋一直到中正橋的右岸自行車道，全長約三．四公里，預計明年五月完工。

李鴻裕表示，建構乾溪完整的自行車道，成為串聯九二一地震教育園區、光復新村、亞大現代美術館等景點的綠色路網，繼續規劃在乾溪橋上游興建通往九二一地震教育園區的堤頂自行車道，在立委何欣純協助下，已確定獲教育部補助，將斥資二千五百萬元（市府自籌一千萬元），闢設全長二公里的自行車道。

立委何欣純表示，提供霧峰居民完整的運動休憩環境，協助爭取中央補助興建乾溪橋上游的自行車道，在兩岸堤頂各約一公里施作欄杆、休憩節點等設施，預計明年初完工，未來不但能串聯霧峰景點，還能與草湖溪、大里溪與頭汴坑溪等既有自行車道連結，提升民眾休閒品質，並帶動屯區觀光。