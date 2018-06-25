〈中部〉（台中）大肚山規劃森林生態園 花5年復育

2018-06-25

〔記者張菁雅／台中報導〕市府調查大肚山天然林生態，發現四十二種樹木已鮮少出現，須優先列為復育對象，並將在大肚山劃定森林生態園區範圍做為天然林復育場所，預計以五年時間進行復育，不僅還地於林，更能淨化空氣。

建設局表示，目前大肚山天然林植被主要為相思樹林及大黍草生地，而相思樹原生於恆春半島，為早期居民生產炭薪的木柴，因此大量種植在大肚山，並非大肚山原生天然林；加上過去當地居民放牧，經常以燒山方式讓牧草生長，導致大肚山原生種源缺乏、森林面積退縮，甚至外來植物陰香大舉入侵，侵占原有香楠的生態棲位。

42種少見樹木 優先種回來

為復育大肚山天然林，市府進行「大肚山森林公園天然林復育暨休憩系統規劃」調查，調查報告發現大肚山潛在天然林有七個植群型、六十九種樹木；其中，十九種樹木無需復育可自然生長，四十二種在大肚山森林中鮮少出現，如香楠、青剛櫟等，須優先復育。

建設局長黃玉霖表示，以自然演替方式回復天然林，相當困難，市府經過縝密文獻蒐集及田野調查，優先以森林生態園區做為復育場所，並配合八年一百萬植樹計畫培育苗木，將同時考量周邊林木種類、成分及空地位置，選擇可行的樹林原生種類，融合種植可行苗木種類，建立未來大肚山原始天然林樹種的棲地保存。

20至30個實驗區 下月敲定

建設局進一步指出，大肚山面積約二百五十幾公頃，其中一百九十三公頃為文山工業區用地，目前都市計畫尚未解編，因此，天然林復育計畫將先在公有地找出二十至三十個點位做為實驗區，實際點位會在七月中、下旬確定；另外，大肚山因地表水滲透於地底，水位較低，容易缺水、澆灌不易，節水及開發水源將成為計畫重點，預計以五年時間復育天然林。