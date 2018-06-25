〈中部〉荔枝農︰糯米種較不怕荔枝椿象

2018-06-25

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕南投縣草屯鎮九九峰下的平林里種植荔枝品質好、種類多，果農發現，荔枝椿象對黑葉種荔枝的危害最嚴重，有農民的三、四分地黑葉種荔枝結果後才噴藥，被荔枝椿象攻佔而落果，糯米種和增城掛綠種較不怕牠，但仍要噴藥，只是可比黑葉種少噴一次藥。

南投縣草屯鎮九九峰下的平林里盛產葡萄和荔枝，昨日地方舉辦「葡荔PLAY」促銷活動，農民設攤展售。其中蔡金全展出果粒呈心形的巨無霸種和增城掛綠種荔枝，外型與一般的荔枝較不一樣，引起不少遊客的好奇。這兩種荔枝的身價高，巨無霸一斤賣二百四十元，增城掛綠種則一斤一百五十元。

吳金全表示，種植荔枝逾半世紀，因氣候變異，這兩、三年才受到荔枝椿象的危害，但觀察兩年後發現，荔枝椿象會「挑食」，糯米種和增城掛綠種荔枝受牠危害程度較少一點。其他像黑葉種或巨無霸種都怕荔枝椿象。

果農林炳亮也說，黑葉種荔枝現在要防治荔枝椿象，必須在開花前就噴一次，一結果要再噴一次，有農民意識到要噴藥時，已全數被荔枝椿象攻佔，三、四分地的荔枝都落果。

林炳亮也說，自己沒有種增城掛綠品種荔枝，但有種糯米荔枝，的確糯米種荔枝與黑葉種比較，受荔枝椿象攻佔的比率低一點，但也不是完全不用噴藥，只是黑葉種須噴兩次藥，糯米種只要噴一次就可以，猜測應該是糯米種的枝條汁液或外形較不受荔枝椿象喜愛。