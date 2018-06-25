〈中部〉員林龍眼蜜豐收 量增3成價跌1成

2018-06-25

〔記者顏宏駿／彰化報導〕受到氣候和環境影響，近年來台灣的龍眼蜜年年歉收，但今年冬天氣候平順，春天則百花盛開，蜂農終於盼到難得的大豐收，彰化縣員林市的蜂農產量都較往年提高三成以上，昨天在員林市農會舉行促銷展售會，其價格較往年便宜約一成，吃國產龍眼蜂蜜現正是時候。

員林市農會總幹事黃豐盛說，員林市農會的蜂蜜產銷班共有十一個班員、二千六百個蜂箱，以百果山龍眼樹作為蜜源，品質相當優異，經常獲得國內比賽的大獎，但在十年前，國產蜂蜜被進口蜜打趴在地，近年食安觀念抬頭，國人對於國產蜂蜜更信任，需求增加，吸引許多青年蜂農加入，可是剛好遇到極端氣候作怪，讓許多新手才剛加入，就血本無歸。

近年歉收 再多都賣光

現年四十歲的蜂農張宜隆算是產銷班的「新人」，他說，五年前投入養蜂，共有九十個蜂箱，初入手把養蜂當副業，前幾年中部都有強烈颱風來襲，更有霸王寒流，龍眼花開季節常下雨，以致蜂蜜量非常少，但客人需求很強烈，再多的蜂蜜都賣光。

他說，今年是他從事養蜂事業五年來收穫最豐盛的一年，而加入農會產銷班之後，由農會訂價，品質保證，以前量少價高，一公克蜂蜜賣一元，九百公克裝賣九百元，今年為了回饋消費者，降到七百元，今年是買國產蜂蜜的最好時機。