〈中部〉打造彰化特色 縣府籌設鐵道園區

2018-06-25

扇型車庫、舊宿舍群、鐵路醫院

〔記者林良哲／彰化報導〕彰化市的特色景觀只有八卦山大佛嗎？當然不是！彰化市位於西部縱貫鐵路的山、海線交會處，不但擁有獨樹一格的扇型車庫以及佔地超過二公頃的「彰化台鐵舊宿舍群」，更有深具特色的農業倉庫、小西巷、鐵路醫院（高賓閣）等，目前彰化各界積極規劃「鐵道文化園區」，希望結合各項資源，打造出獨特的鐵道文化，讓彰化市成為的「鐵道」之都。

日前由彰化縣鐵路村文化再生協會等民間團隊主辦的「講講八巷‧走走八巷」活動，在彰化台鐵舊宿舍群展開，並由民生國小學生擔任小小志工導覽員，透過活潑有趣的介紹方式現場導覽，解說宿舍群的人文風情。

文化局爭經費協助修繕維護

縣長魏明谷指出，彰化火車站附近的台鐵舊宿舍群，不只留有鐵路發展歷史軌跡，更深具城市特色的文化意涵，縣府目前與台鐵合作，提出「鐵道文化園區」計劃，除了保存舊宿舍群之外，並結合扇形車庫及周邊觀光據點來活化利用。

而彰化台鐵宿舍群已在去年十二月間，由縣府將全區登錄為文化景觀。彰化縣文化局長陳文彬表示，登錄後，文化局將爭取經費，協助台鐵進行修繕維護，希望未來能把舊宿舍群結合扇形車庫、農業倉庫和高賓閣等景觀，打造成鐵道文化園區，找回鐵道新生命和活力。

議員建議縣府租地整體規劃

此外，興建於一九二二年的彰化扇形車庫已列為「國定古蹟」，目前仍在使用中，而車庫內擁有二輛蒸汽火車（編號CK101以及CK124），都可以行駛於鐵軌上，成為難得一見的鐵道文化資源。縣議員林世賢指出，「鐵道文化園區」是否能成立？還是「卡」在台鐵的心態，建議由縣府或是彰化市公所將台鐵舊宿舍群的土地租下來，進行整體規劃，配合附近農業倉庫、鐵路醫院（高賓閣）等特色建物，以及小西巷的傳統小吃，才能打造出「彰化一日遊」的規格，如此一來，對彰化市的觀光發展，才會有正面的意義。