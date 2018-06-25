〈中部〉虎科大重金招收五專生 5A以上拿30萬

2018-06-25

〔記者廖淑玲／雲林報導〕睽違十四年後，前身為雲林工專的虎尾科技大學今年度重新招收五專精密機械科學生，目前正在辦理招生作業，學校祭出高額獎學金，虎尾崇德國中畢業生王雅萱以5A以上（7+）確定入學，將獲得卅萬獎學金，是一筆不小的數目。

學費全由政府與產業補助

為搶招五專生，虎科大祭出高額獎學金及國外有薪實習機會，今年起再招收五專精密機械工程科，爭取優秀學生到該校就讀，打造虎科大下一個黃金十年。

虎科大校長覺文郁表示，該校為國內指標性國立科大，下學年度配合教育部政策，重新招收五專精密機械工程科，每班五十人，採菁英式教學，五年學費全由政府與產業補助。

虎科大教務長駱正穎說，該校五專學生從入學起就會接受與IBM合作的P-Tech創新式教育模式訓練，並將與國內精密機械大廠上銀科技與友嘉集團合作，學生將可至國內與國外進行產業實習，畢業即就業，開創學生職涯康莊大道。

崇德王雅萱報到 獲頒獎學金

崇德國中應屆畢業生王雅萱以5A（7+）以上報到虎科大五專部，由駱正穎頒發卅萬元獎學金，另外完成報到成績達4A以上的陳妙宜、蔡秉豐也會加碼獎勵。

為吸引優秀學生前來就讀虎科大五專精密機械科，除原先5A以上的獎勵辦法，依會考成績排序再加碼 4A以上有十名入學獎學金，前三名可獲廿萬元獎學金，另七名十萬元。

駱正穎強調，目前中區五專聯合免試入學已開放報名，通訊、網路報名到六月廿八日，現場報名到七月二日，歡迎提早搭上這列產學無縫接軌的直達專車。