〈中部〉嘉縣畢業生縣長獎座落漆 無得獎者姓名

2018-06-25

僅見到張花冠落款 學生失望

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣今年公立學校畢業生縣長獎得主的獎座上，沒有逐個打印出校名、班級與學生姓名，卻見縣長張花冠落款，遭質疑失去表彰品學兼優學生的意義，淪為縣長的公關禮品；副縣長吳芳銘受訪回應，將全面回收，補上受獎人姓名後致送。

嘉縣今年縣長獎得獎學生共三百二十人，本月十六日在縣長官邸舉行頒獎典禮，原本是美事一樁，卻因獎座設計嚴重瑕疵，得獎學生的尊崇感大打折扣、備感失望，縣議員何子凡接獲陳情後，建議縣府亡羊補牢。

出包獎座上的文字描述都以「品學兼優榮獲嘉義縣106學年度縣長獎誌喜」開頭，中間為紅色大字「不朽的榮耀」，結尾是「縣長張花冠贈，107年6月」，全無印製顯示校名、班級與學生姓名。

家長火冒三丈 向議員陳情

有家長說，一般而言，獎狀都會收起來，不太可能一再拿出來獻寶，獎座則會擺在客廳、書房等醒目處，親友來訪看到，也能肯定、鼓勵孩子，如果獎座上面沒有得獎學生姓名，意義不大。

何子凡認為，縣長獎頒獎典禮在縣長官邸舉行，每班第一名獲得縣長獎肯定，國、高中要拚三年，國小得努力六年，才能脫穎而出，可說是得來不易的榮譽，不少得獎學生當天由家長陪同領獎，甚至一家三代到場分享榮耀，但家長看到獎座沒有受獎者姓名，頓時火冒三丈，質疑「這樣根本不知道是誰拿獎」，真的說不過去。

縣府坦承美中不足 回收改善

縣府教育處長王建龍坦承，頒發給縣長獎得主的獎狀有寫上學生姓名，但獎座上沒有，確屬美中不足；禮品業者呂自合說，獎座上面文字是用金箔製作，要印、補上姓名並不困難。

吳芳銘表示，畢業考與畢業典禮的間距太短，等成績結算，縣長獎人選出爐時，已經接近頒獎日，除獎狀來得及印製得獎學生姓名，獎座要客製化印上得主姓名變得倉促，為避免忙中有錯，才採統一格式，如今縣府團隊將負起責任，全面回收並改善後送達。