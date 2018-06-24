〈南部〉銷韓藥檢問題未解 芒果農憂心

2018-06-24

〔記者吳俊鋒／大內報導〕台南國際芒果節昨天揭幕，官員樂開懷，山區農民卻笑不出來，由於正進入盛產期，輸出韓國的藥檢問題仍未完全解決，貿易商不敢全力外銷芒果，加上今年第二期花產季預估將在七月中旬開始，屆時恐市場爆大量衝擊價格，果農憂心不已。

昨在走馬瀨農場舉行的國際芒果節，由代理市長李孟諺主持開幕，遠從日本而來的靜岡縣富士宮市、千葉縣白井市與群馬縣水上町等貴賓一同參加，推薦優質的台南愛文芒果，氣氛熱烈。

台南農產物流中心玉井蒸熱廠的處理量統計，二○一五年愛文芒果出口量近七十三萬公斤，逾六成運往韓國，已超越日本後來卻因藥檢問題，讓貿易商紛紛打退堂鼓，嚴重衝擊外銷。

外銷保守 下月若爆量恐衝擊價格

問題癥結在於外銷的芒果被驗出依普同與克凡派兩種農藥，這在台灣是合法使用，但韓國不在正面表列清單內，必須零檢出而遭退貨，目前爭議尚未完全解決。

玉井果農大戶說，由於運往韓國仍有風險，貿易商保守下單，以往每天出貨，現改為一週，多抱持觀望態度，影響整體外銷量。也有農民認為，這樣的藥檢爭議，猶如非關稅貿易障礙，政府應儘速協調、排除，打開市場通路才是，同樂會般的國際芒果節活動，若流於形式，對於真正的產業行銷助益不大。

地方人士擔心，今年的第二期花還不錯，產季預估在七月中旬，且可能集中收成，恐有市場爆大量的隱憂，衝擊價格，相關單位要未雨綢繆，否則又將果賤傷農。

農業局：已注意二期採收問題

市府農業局長許漢卿指出，今年受氣候影響，台南芒果會減產，預估總量約六萬五千公噸，是正常年平均產量的八成，第二期花的採收問題，已經注意到了，將全力輔導依市場需求來落實分級，以穩定價格。