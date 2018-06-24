〈南部〉電動汽機車停車 下月起享優惠

2018-06-24

公有路外停車場或路邊停車格均可

〔記者王榮祥／高雄報導〕電動汽、機車在高雄公有路外停車場或路邊停車格，七月一日起將享有停車優惠，電動汽車在不同場域有不同優惠，電動機車更是全面免錢；高市交通局強調無論車輛是否設籍高雄，只要電動車都可優惠。

高市府統計至今年三月底，全市機車總數約兩百萬四千餘輛，其中電動機車約一萬五千六百餘輛，占比僅○．○○七八％；小客車總數約七十六萬三千餘輛，純電動車更僅有四十九輛。

不限設籍高雄電動汽機車

響應政府環保、綠能等政策，高市府積極研擬各種措施，鼓勵民眾多用電動汽機車，先前即擬定電動汽機車公有停車場停車優惠方案，但僅設定設籍高市車輛，後經評估決定擴大辦理，只要是電動汽機車、無論車籍在哪都有優惠。

交通局說明，電動汽車部分，於公有路外停車場（含委外經營）均可免費停車，路邊停車場（停車格）計時收費路段，當日停車前六小時內免費，超過六小時部分依路段公告費率全額收費。

機車免費 汽車計時前6小時免費

計次收費路段當日第一次免費停車（每六小時記次一回），高費率車格考量使用狀況、不予優惠；電動汽機車停車優惠實施日期，自今年七月一日起至二○二○年六月卅日止。

交通局指出，新款電動汽機車，透過車牌（車牌上會有電動字樣）均可辨識，部分舊款電動機車，則可根據有無排氣管辨識；路邊停車管理員若不慎開單，車主可在場直接提醒、或事後向停管中心反映。

公有委外停車場部分，則可以透過繳款機旁通訊系統，與後端服務人員聯繫，持行照等資料確認為電動車，即可享優惠。