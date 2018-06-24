〈南部〉國旅補貼延到暑假 墾丁業者：訂房慢熱

2018-06-24

〔記者陳彥廷／屏東報導〕去年南部觀光市場慘淡，交通部觀光局祭出平日適用的「南灣住宿旅遊優惠」到六月底，觀光局前天突宣布延展到七月中，暑假旺季給予補貼非常罕見，墾丁飯店業者指出，現在消費者精打細算，會待訂房網推出低價才訂房出門旅遊，因此今年暑假訂房呈慢熱趨勢。

觀光局為提振慘淡國旅，五月中針對南高屏東四縣市旅遊的團客住宿及交通費用補助，自由行旅客則有「住一晚送一晚」住宿優惠，團客預算四千萬元，自由行預算五千萬元，但吸引力不如花蓮震災後「三三五五」踴躍，延展到暑假前四分之一。

觀光局前天宣布為配合六月十四日起的「寶島仲夏節」，團客、自由行優惠皆展延至七月十五日，自由行的條件從三人且兩晚得在周一到周四住宿才享住一送一優惠，放寬成兩人同行且周日至周五期間連續二晚即可，還邀請民眾把握仲夏時節「到南台灣感受熱情」。

負責核銷屏東團客補助的大鵬灣國家風景區管理處表示，不少旅行社業者反映增設平日旅遊行程需時間籌畫，民眾要上班也不好排假，短短一個半月太趕，盼延展緩衝。據業者透露，所申請的補助不多，與當初構想落差甚大，因此延展到暑假，堪稱「很罕見卻也不意外」。

墾丁五星級飯店業者針對自由行部分直言，從宣布至今的「平日」不足三十天，他們飯店僅登記約二百間客房，效益不明顯，觀光局一開始就該設定兩人成行，不過他仍看好週五及週日的放寬能提振部分南部觀光。