〈南部〉救護搶回31條生命 蘇稚茜獲獎

2018-06-24

台東高救隊隊員 4年出勤逾3千件

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣消防局高級救護隊隊員蘇稚茜，投身緊急救護近四年，出勤救護逾三千件，從鬼門關前搶回卅一條生命，參加台灣急診醫學會年度十大傑出救護技術員甄選脫穎而出，獲全國十大傑出救護技術員特別獎；另為讓更多了解並尊重專業救護，蘇稚茜自拍微電影，參加消防局「珍惜救護資源微電影創作」掄冠，臉書觀看次數超過廿一萬，榮獲傑出救護技術員，同僚讚譽有加。

擔任訓練教官 大力推廣緊急救護教育

秀氣的臉龐配上俏麗短髮，二○一二年調回家鄉台東服務的蘇稚茜，總是給人朝氣蓬勃、勇於任事的感覺，積極爭取參加長達一二八○個小時的EMTP訓練，考取EMTP證照後自願到最繁忙的台東高救隊服務，至今約四年的時間，超過三千件救護出勤，計有卅一次讓急救患者恢復自主性心跳和呼吸，五人從喪失生命跡象成功救治出院。蘇稚茜另在二○一五年通過消防署緊急救護教官訓練，擔任消防局救護訓練教官，大力推廣緊急救護教育。

榮獲全國十大傑出救護技術員特別獎

蘇稚茜說，每一件救護就是一個生命故事，如遇路倒者，救謢過程中與患者閒聊，了解他們為何會酗酒或成為街友 ，或看著媽媽照顧身心障礙患者，或遇逢死亡案件，都會因著不同的故事獲得啟發。投身消防救護工作是因為透過網路看到一名消防員撰寫的網誌，覺得消防工作可以幫助別人，也可以為社會做些事；而救護很困難也很有趣的地方在於每天都不知道會發生什麼事，一樣的救護可能就千萬種態樣，例如車禍腿斷就可能會有百種或千種樣子，每每都要緊急時刻對患者做到最好的處置，好似解題般，過程中患者也教了她很多事，很有挑戰性也很喜歡。