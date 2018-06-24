〈台北都會〉金石堂城中店今晚熄燈 來客多5倍

2018-06-24

〔記者楊心慧／台北報導〕有卅四年歷史的台北市重慶南路書街金石堂城中店，因租約到期，將在今晚十點吹熄燈號，不少民眾到現場拍照，甚至還有遠從高雄、花蓮的書迷特地前來，陪金石堂走完最後一哩路。金石堂營運企劃處協理汪信次透露，這幾天較平常來客多五倍，最後這兩天人次應可達到單日破萬。

金石堂城中店今晚將結束營業，不少民眾特地前來，民眾黃小姐說，念書時常來城中店看書，這裡幾乎可說是堆滿她念書時期的記憶，看到店即將結束營業，相當不捨。

汪信次表示，自從城中店將結束營業的消息曝光後，不少民眾特別趕來，甚至有高雄民眾這個月已來了四、五次，更說最後一天還會來。汪認為，這間店有卅四年的歷史，才會對讀者、作家特別有感觸。

汪信次指出，時代變遷、網路盛行，確實影響傳統書店，但目前金石堂最主要的經營方式是虛實整合，實體店面需要有虛擬的通路，虛擬通路也需拓展到實體的店面；金石堂目前營業額大約是一比一，實體店面則維持四十家的水準。

至於金石堂是否還會在重慶南路書街開店？汪則表示，並沒有特別鎖定這個區域，目前下半年已有四間店面洽談中，只要有合適的地點就會展店。

另外，重慶南路書街促進會也特別在昨、今兩天舉辦活動，紀念金石堂城中店結束營業，包括作家簽書、名人說明、雕版體驗等活動；即日起至重慶南路書街上的東方大樓、明星咖啡館、商務印書館集滿三個老建築的地標打卡，就能獲得精美明信片。