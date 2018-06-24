〈台北都會〉稱台大醫院服務差制量 柯坦言誇大

2018-06-24

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲日前受邀演講，竟稱台大醫院是公家機關、無法提高價格，因此會以「服務態度不好」來制量；台大醫院雖僅回應「謝謝市長」，但此言論引發議論後，柯文哲昨坦言「就是標準的說話太誇大」。但柯也強調，只是講出一個現象。

柯文哲前天演講時開玩笑稱，新光、國泰等私人醫院，只要病人一多，就會提高價格「以價制量」，但台大醫院是公家機關、無法提高價格，只好以服務態度不好制量，「態度不好，那個急診室都已經隨時有一百個人在等了，怎麼可以態度好呢？當然不可以！為了台大醫院的永續經營，我們必須要服務態度不好。」

面對言論引發爭議，柯文哲昨出席台北勞工技藝博覽會時自承，這是標準的說話太誇大，但他講出一個現象，在台灣民眾心目中，台大醫院還是醫術最好的，當年他還沒離開台大醫院前，急診室隨時都有超過一百個以上的人在等著住院，這問題已經卅年沒辦法解決，他認為這是系統性的問題，當制度和系統不解決的時候，問題也沒辦法解決。

柯強調：只是講出一個現象

柯文哲接著說，他猜自己離開台大醫院這四年來，問題還是一樣，他還在台大醫院時，曾想過要不要改善效率，讓急診室收更多的病人，可是後來發現還是不行，因為資源、床位有限，不可能這樣運作，所以終究，講話是很誇大，但只是在描述一個現象。